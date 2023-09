সালমান খানকে ছেড়ে দিলেন সামান্থা

গত বছর থেকে বিরল রোগ মায়োসাইটিসে ভুগছেন দক্ষিণী তারকা সামান্থা রুথ প্রভু। চিকিৎসার জন্য আপাতত আমেরিকায় রয়েছেন তিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তার পরেই কাজে ফিরতে চান সামান্থা। সামান্থার প্রত্যাবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সালমান খানের সঙ্গে জুটি বাঁধার খবরও শোনা যাচ্ছিল গত কয়েক দিন ধরে। তবে সেই আশায় জল ঢাললেন অভিনেত্রী নিজেই।

আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় লাইভ সেশনে এসেছিলেন সামান্থা। সেখানেই অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন নায়িকা। ওই লাইভ সেশনেই তাকে প্রশ্ন করা হয় তার পরের কাজ সম্পর্কে।

সবাই আশা করেছিলেন বলিউড তারকা সালমান খানের সঙ্গে নিজের কাজের কথা জানাবেন সামান্থা। সে আশায় গুড়ে বালি! সামান্থা বলেন, ‘আমার পরের কাজ নিয়ে আসলে আমি কোনও পরিকল্পনাই করিনি। তবে আমি ভবিষ্যতে আরও সচেতন ভাবে ছবি বা সিরিজ ও চরিত্র নির্বাচন করতে চাই। এমন কোনো চরিত্র যদি না পাই, যেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে-তেমন কাজ করার দরকার নেই আমার।’

অনুরাগীদের ধারণা, কারও নাম না নিলেও পরোক্ষ ভাবে সালমানের ছবিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন সামান্থা।

#Samantha :“ My next project is to actually not have one. Not have a plan.”