টস হেরে ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান।
জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছিল একবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান। তবে ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে বাবর আজমের দল। এই ম্যাচে জয়ের ধারায় ফিরতে মাঠে নামবে পাকিস্তান। এই ম্যাচে এক পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামছে তারা। শাদাব খানের জায়গায় একাদশে সুযোগ পেয়েছে উসামা মীর।
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অপরদিকে, হার দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে অজিরা। এই ম্যাচেও জয়ের ধারায় ধরে রাখতে চাইতে তারা।
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পাকিস্তান একাদশ: আবদুল্লাহ শফিক, ইমাম-উল-হক, বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সৌদ শাকিল, ইফতিখার আহমেদ, উসামা মীর, মোহাম্মদ নেওয়াজ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হাসান আলী ও হারিস রউফ।
অস্ট্রেলিয়া একাদশ: ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লেবুশানে, জশ ইঙ্গলিস, মার্কাস স্টয়নিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজেলউড, অ্যাডাম জ্যাম্পা।