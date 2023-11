গ্রেফতারে উদ্বেগ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান ইইউ'র

বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

ইউরোপিয়ান কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ জোসেপ বোরেল রোববার (৫ই নভেম্বর) এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বার্তায় এ আহ্বান জানিয়েছেন।

Concerned by the arrest of over 8,000 opposition activists in Bangladesh. Justice must be served in all cases.

We encourage all parties to refrain from violence.

Vital to find a peaceful way to participatory elections, conducive to democracy, human rights & fundamental freedoms