পদ্মাসেতু নিয়ে উপন্যাস লিখলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান লেখক

এবার পদ্মাসেতু নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান লেখক মোহাম্মাদ হেলাল। অ্যামাজন থেকে সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটির নাম ‘ফর লাভ অফ দ্য ব্রিজ’।

পদ্মাপাড়ের এক কিশোর মার্টিন, কৈশোরে যাদের বাড়ি গ্রাস করে নেয় পদ্মা নদী। সেই মার্টিন বড় হয়ে আমেরিকায় আসে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পদ্মাসেতু নির্মাণের পর বাংলাদেশে যায় সেই পদ্মার নাড়ীর টানে। এই ঘটনা নিয়েই হেলালের আলোচ্য উপন্যাস।

ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সন্তান হেলাল টরন্টোতে থাকেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন ব্যাংকার। গত ৩০ ডিসেম্বর উপন্যাসটি মোড়ক উন্মোচন করা হয় টরন্টোস্থ জেরাড-ভিক্টোরিয়া পার্কস্থ ম্যাগডোনালসের কফিশপে।

উল্লেখ্য, এছাড়াও তার আরও চারটি বই বেরিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ফিকশন- 'Death Of A Taxi Driver', সাইন্সফিকশন- 'The Robot Invasion: A Dominion Of Artificial Intelligence' রাজনৈতিক- 'Trump And US Politics: Will His Empire Survive?' কবিতা- 'Journey Through The Mist: The Tower- A Romantic'।