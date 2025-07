চলে গেলেন রেসলিং কিংবদন্তি হাল্ক হোগান

বিশ্বজুড়ে রেসলিং প্রেমীদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন কিংবদন্তি রেসলার হাল্ক হোগান (আসল নাম: টেরি বোলিয়া)। বৃহস্পতিবার, ৭১ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেইনমেন্ট (ডব্লুডব্লুই)।

ডব্লুডব্লুই-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, “হাল্ক হোগানের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ১৯৮০-এর দশকে ডব্লুডব্লুই-কে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যেতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।"

ফ্লোরিডার ক্লিয়ারওয়াটার পুলিশ জানায়, হোগানের বাড়িতে হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে জরুরি সেবাদাতা দল তাকে দ্রুত মর্টন প্লান্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

১৯৮০-এর দশকের ‘সোনালি যুগে’ হোগান ছিলেন ডব্লুডব্লুই-এর পোস্টারবয়। তাঁর বিখ্যাত ডায়লগ “Say your prayers and eat your vitamins” এবং “২৪ ইঞ্চি পাইথন” বাহুর গল্প তাকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলে।

তবে তার ক্যারিয়ারে বিতর্কও ছিল। ২০১৫ সালে একটি বর্ণবাদমূলক মন্তব্যের ভিডিও ফাঁস হলে বড় বিতর্ক তৈরি হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত গোপন ভিডিও ফাঁস সংক্রান্ত মামলায় গকার মিডিয়ার বিরুদ্ধে ১১ কোটি ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পান, যা প্রতিষ্ঠানটির পতনের কারণ হয়।

সব বিতর্ক ছাপিয়ে, হাল্ক হোগানকে মনে রাখা হবে একজন রেসলিং আইকন এবং পপ কালচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে।