চাল আমদানিতে দরপত্র প্রক্রিয়ার সময়সীমা কমানোর সিদ্ধান্ত

অতিরিক্ত ৫০ হাজার মেট্রিক টন অকটেন আমদানি এবং চাল আমদানিতে দরপত্র প্রক্রিয়ার সময়সীমা কমানোসহ পাঁচটি প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে 'অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি'। বুধবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বৈঠক শেষে জানানো হয়, সভায় ইতিপূর্বে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত ৫০ হাজার মেট্রিক টন অকটেন আমদানি এবং জরুরি প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৪ লাখ মেট্রিক চাল আমদানির ক্ষেত্রে দর প্রক্রিয়ার সময়সীমা কমানোর দুটি পৃথক প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
অন্যান্যের মধ্যে 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিএল)-এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প'-এর ভারতীয় অংশের রোপওয়ে নির্মাণকাজ আন্তর্জাতিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। জানা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৮৯০ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা ছিল।
প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিএল)-এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তর করা হলে উৎপাদন ব্যয় কমবে; অধিক সিমেন্ট উৎপাদন হবে; সিমেন্টের গুণমান উন্নত হবে। এছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সমুদ্র গবেষণা ও জরিপ কাজের জন্য 'খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড' থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য ১টি ছোট রিসার্চ ভ্যাসেল ক্রয় এবং ক্রয়তব্য রিসার্চ ভ্যাসেলের নিরাপদ বার্থিং এর জন্য ১টি পন্টুনসহ জেটি ও গ্যাংওয়ে নির্মাণের দুটি পৃথক প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।