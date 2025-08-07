ব্যাংকের শেয়ারের ঢালাও দরপতন

দেশের শেয়ার বাজারে গতকাল বুধবারও ব্যাংকের শেয়ারের ঢালাও দরপতন হয়েছে। এদিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত ৩৬টি ব্যাংকের মধ্যে ২৯টির দরই কমেছে। মাত্র দুটি ব্যাংকের শেয়ারের দর বেড়েছে। এর আগে গত সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসেও অধিকাংশ ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে। গতকাল ব্যাংকের শেয়ারের এ ঢালাও দরপতনে মূল্যসূচকে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
বাজার সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, গত কয়েক দিনে ব্যাংকের শেয়ারের দাম টানা বেড়েছে। ফলে অনেক বিনিয়োগকারী এখন তা বিক্রি করে মুনাফা নিচ্ছেন। এজন্য এ দরপতন। এতে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। লেনদেনচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতকাল ডিএসইতে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দর বাড়ার মধ্যে দিয়ে লেনদেন শুরু হয়। কিন্তু লেনদেন শুরুর কিছুক্ষণ পরই ব্যাংকের শেয়ারের দর কমতে থাকে। দিনশেষে এই বাজারে লেনদেনকৃত মোট ৪০০টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৫৪টির, কমেছে ১৮৪টির। আর দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬২টির। এদিন ডিএসইতে তালিকাভুক্ত ৩৬টি ব্যাংকের মধ্যে মাত্র দুটি ব্যাংকের শেয়ার দাম বেড়েছে। কমেছে ২৯টি ব্যাংকের। আর পাঁচটি ব্যাংকের শেয়ার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১৪ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৪৭১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৩ পয়েন্টে ও বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক ৪ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১২৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
সূচক কমার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৮৮৯ কোটি ৯৫ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৯১১ কোটি ৭৩ টাকা। এ হিসেবে লেনদেন কমেছে ২১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।
দেশের প্রধান এই শেয়ার বাজারে গতকাল টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০টি কোম্পানি হলো-সিটি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, ব্র্যাক ব্যাংক, মালেক স্পিনিং, যমুনা ব্যাংক, বেক্সিমকো ফার্মা, উত্তরা ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস।
অন্য বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেনকৃত মোট ২১৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দাম বেড়েছে ৮১টির, কমেছে ১০৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩১টির দর। এতে এই বাজারের সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ৪৯ পয়েন্ট। গতকাল সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকার। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১০ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।