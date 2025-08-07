সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৫০তম বিসিএস: রোডম্যাপ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি ১ নভেম্বর

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৭
ছবি: সংগৃহীত

নতুন বিসিএস দরজায় কড়া নাড়ছে। নভেম্বর মাসের শুরুতেই প্রকাশিত হতে পারে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি। এই বিসিএস ঘিরে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে কীভাবে ৫০তম বিসিএস এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে কর্মপরিকল্পনাও ঠিক করা শুরু করেছে সরকারি কর্ম কমিশন।

পিএসসি সূত্র জানায়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করা পিএসসির জন্য ৫০তম বিসিএসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এই বিসিএসের প্রস্তুতির কাজটিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে পিএসসির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, সব থেকে বেশি চাকরিপ্রার্থী আবেদন করে সাধারণ বিসিএসে। সবশেষ ২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর ৪৭তম সাধারণ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১ নভেম্বরে ৫০তম সাধারণ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 

তিনি বলেন, পিএসসি চাইছে ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রিলিমিনারি, লিখিত কিংবা মৌখিক পরীক্ষা সবকিছুই নির্ধারিত সময় মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সরকারি কর্ম কমিশনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে সিভিল সার্ভিসের সাধারণ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি কমানো হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বরও কমানো হয়েছে। ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে ফলাফল প্রকাশের চেষ্টা করছি। ৫০তম সাধারণ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি পিএসসি ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

জানা যায়, বিসিএসের আবেদন ফি, মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও মোট নম্বরের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন এনেছে পিএসসি। ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সাধারণ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৭০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা করা হয়। এছাড়া বিসিএসে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সবশেষ অনুষ্ঠিত ৪৭তম সাধারণ বিসিএসে মোট ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছিল। ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেই মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪৮৭। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ছিল ২০১ জন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিসিএস জাতীয় বিজ্ঞপ্তি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোটকেন্দ্রে বডি ক্যামেরা দেওয়ার পরিকল্পনা, থাকবে ৮ লাখ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

ঝুঁকিপূর্ণ আসামির শুনানি হবে ভার্চুয়ালি, আদালতের আদেশ

দায়িত্বে অবহেলা করলেই বিভাগীয় ব্যবস্থা এসিল্যান্ডদের

নির্বাচনের আগে এসপি-ওসিদের বদলি-পদায়ন হবে প্রকাশ্য লটারিতে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কাল সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক, সভাপতিত্ব করবেন প্রধান উপদেষ্টা

৭৬ পুলিশ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি

তফসিল দেওয়া হবে ভোটের দুই মাস আগে:  সিইসি

বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প বাতিল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng