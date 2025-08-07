সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

থানায় ঢুকে পুলিশকে ‘হুমকি’, জামায়াত নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৬
গ্রেপ্তার আইনজীবী ওজিউর রহমান। ছবি: সংগৃহীত।

যশোরের কেশবপুর থানায় ঢুকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, ওসিকে কৈফিয়ত তলব, মারমুখী আচরণ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট ওজিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার ( ৬ আগস্ট) সকালে যশোর শহর থেকে গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বলে জানান কেশবপুর থানার ওসি আনোয়ার হোসেন।

গ্রেপ্তার আইনজীবী ওজিউর রহমান জামায়াতে ইসলামীর কেশবপুর উপজেলা পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি। তিনি ছাত্রশিবিরের যশোর জেলা পূর্ব শাখার সাবেক সভাপতি।

মামলার বাদী কেশবপুর থানার এস আই মোকলেছুর রহমান জানান, গত ৪ আগস্ট রাতে কেশবপুর থানা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার চাচাতো ভাই লক্ষীনাথকাঠি গ্রামের শহীদুল ইসলামের নামে মামলা রেকর্ড করায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও পুলিশকে হুমকি দেন অ্যাডভোকেট ওজিউর রহমান। 

এ ঘটনায় কেশবপুর থানায় মামলা হয়েছে। এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস আই সাইমুন হাসান অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেন।

কেশবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন জানান, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও হুমকির ঘটনায় অ্যাডভোকেট ওজিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতে নেওয়ার পর বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

রাজনীতি গ্রেপ্তার আইন আদালত আইনজীবী জামায়াতে ইসলামী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টাঙ্গাইলে মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শিক্ষকসহ গ্রেপ্তার ২

এখনো বিএনপি অনেকে ‘আয়না ঘর’ নামক নরক থেকে মুক্ত হননি: শামা ওবায়েদ  

জামায়াত একটি ‘ভণ্ড ইসলামী দল’: হেফাজতের আমির

নারায়ণগঞ্জের ‘আওয়ামী ক্যাডার’ ম্যাকলিন গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সখীপুরে সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে খুন, পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার

নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সন্তান‌দের সামনে ছু‌রিকাঘা‌তে স্ত্রীকে হত্যা, র‌্যা‌বের জা‌লে স্বামী

চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার অপু গণ-অভ্যুত্থানের পর এলাকায় ‘বিলাসী নেতা’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng