সাইফ-কারিনার দাম্পত্যে ভাঙন আসন্ন, পাকিস্তানি সাংবাদিকের দাবি

বলিউডের ‘পাওয়ার কাপল’ হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় তারকা-দম্পতি সাইফ আলি খান ও কারিনা কাপুর খানের দাম্পত্যে নাকি ভাঙন আসন্ন! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন পাকিস্তানি সাংবাদিক মুবাসের লুকম্যান।
পাক সাংবাদিকের এই মন্তব্য ঘিরে ইতোমধ্যেই বলিপাড়ায় শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাংবাদিক মুবাসেরের দাবি, সাইফ ও কারিনার দাম্পত্যে নাকি ক্রমেই জটিলতা বাড়ছে। তিনি জানান, এক ভারতীয় সূত্রেই এই তথ্য পেয়েছেন তিনি। যদিও কোন সংবাদমাধ্যম কিংবা নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ তিনি প্রকাশ করেননি।
মুবাসের আরও দাবি করেন, কারিনা নাকি সাইফকে হাতেনাতে ধরেন অন্য এক মহিলার সঙ্গে। সেখান থেকেই দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরে। শুধু তাই নয়, সাইফ নাকি কাতারে গিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকতে চাইছেন। কিন্তু কারিনা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বসবাস করতে রাজি নন। এই বিষয় নিয়েও তাদের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে।
এর মাঝেই আরও বিস্ফোরক দাবি করেছেন পাক সাংবাদিক। তার ভাষ্য, সাইফ আলি খানের উপর যে হামলা হয়েছিল, তার নেপথ্যেও নাকি কারিনা কাপুর জড়িত!
তবে এই দাবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলেই মনে করছেন বলিপাড়ার একাংশ। কারণ সাইফ-কারিনার পক্ষ থেকে এখনও এ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য আসেনি।
প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে কারিনা কাপুরকে বিয়ে করেন সাইফ আলি খান। এর আগে প্রথম স্ত্রী অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন চুটিয়ে প্রেম করেন কারিনার সঙ্গে। বিয়ের পর দুই সন্তান- তৈমুর ও জেহর জন্ম হয়।
ক্যারিয়ার ও সংসার একসঙ্গে সামলে আসছিলেন কারিনা। তবে সম্প্রতি তাদের নিয়ে ফের একবার শুরু হয়েছে বিচ্ছেদের গুঞ্জন, তাও আবার পাকিস্তানি সাংবাদিকের সূত্র ধরে।