সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস নয়, ট্রাম্পের শুল্কের জেরে মোদির কড়া বার্তা

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কারোপের জবাবে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) স্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 

বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় মূলত কৃষি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ে দুই দেশের একমত হতে না পারা। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চললেও ইতোমধ্যে ভারতের উপর দু’দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। 

এই আবহে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কথা বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিলেন। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এমএস স্বামীনাথন শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দেন মোদি। 

সেখানেই তিনি বলেন, কৃষকদের স্বার্থ আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। ভারত কখনো কৃষক, গো-পালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না।

এরপরেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মোদি বলছেন, আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য আমাকে চড়া মূল্য চোকাতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষায় ভারত প্রস্তুত। 

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারত কৃষিপণ্য, দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার তাদের জন্য পুরোপুরি খুলে দিক। কিন্তু তাতে নারাজ নয়াদিল্লি। তাড়াহুড়োয় কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা হয়, এমন একপাক্ষিক চুক্তি করতে রাজি নয় ভারত।

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

ভারত যুক্তরাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদি ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্তর্জাতিক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি উপেক্ষা করে এক হচ্ছে রাশিয়া-চীন ও ভারত!

শুল্ক বাড়িয়ে নিজেরই ক্ষতি ডেকেছে যুক্তরাষ্ট্র, বলছে ভারতের এসবিআই

রাশিয়াকে কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের 

ট্রাম্প-নীতির কড়া বিরোধিতা, ভারতের পাশে থাকার বার্তা রাশিয়ার  

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্পেনের এক শহরে ‘পাবলিক স্পেসে’ মুসলিম ধর্মীয় উৎসব নিষিদ্ধ  

ব্রাজিলের কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর

যুক্তরাষ্ট্রে সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলি, আহত ৫

ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প, মোট ৫০ শতাংশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng