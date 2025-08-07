কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস নয়, ট্রাম্পের শুল্কের জেরে মোদির কড়া বার্তা

কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কারোপের জবাবে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) স্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় মূলত কৃষি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ে দুই দেশের একমত হতে না পারা। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চললেও ইতোমধ্যে ভারতের উপর দু’দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।
এই আবহে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কথা বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিলেন। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এমএস স্বামীনাথন শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দেন মোদি।
সেখানেই তিনি বলেন, কৃষকদের স্বার্থ আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। ভারত কখনো কৃষক, গো-পালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না।
এরপরেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মোদি বলছেন, আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য আমাকে চড়া মূল্য চোকাতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষায় ভারত প্রস্তুত।
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারত কৃষিপণ্য, দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার তাদের জন্য পুরোপুরি খুলে দিক। কিন্তু তাতে নারাজ নয়াদিল্লি। তাড়াহুড়োয় কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা হয়, এমন একপাক্ষিক চুক্তি করতে রাজি নয় ভারত।