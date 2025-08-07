সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এশিয়া কাপ হকি থেকে সরে দাঁড়ালো পাকিস্তান, বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ ভারতের 

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি: সংগৃহীত

আবারও ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে খেলাধুলায়। নিরাপত্তা শঙ্কা ও সরকারি অনুমোদনের জটিলতায় ভারতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। 

বুধবার (৬ আগস্ট) হকি ইন্ডিয়ার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, পাকিস্তান হকি ফেডারেশন (পিএইচএফ) এশিয়ান হকি ফেডারেশনকে (এএইচএফ) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে না। পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্বাগতিক ভারত।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে সেই কর্মকর্তা বলেন, 'পাকিস্তান হকি ফেডারেশন এশিয়ান হকি ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, নিরাপত্তা কারণেই তারা এবারের এশিয়া কাপে খেলতে পারছে না। আমরা এরপর বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

ভারত সরকার আগেই আশ্বস্ত করেছিল যে, টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণে কোনও বাধা থাকবে না। এমনকি ভিসা প্রসেসও শুরু হয়েছিল। তবে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন ভেন্যু পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েও অনীহা প্রকাশ করেছিল।

পিএইচএফ সভাপতি তারিক বুগতি এক বিবৃতিতে বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের খেলোয়াড়রা ভারতে খেলতে গেলে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সেই কারণেই আমরা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে বিষয়টি জানিয়েছি। আমাদের খেলোয়াড়রাও এশিয়া কাপে অংশ নিতে অনাগ্রহী।'

আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগিরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এশিয়া কাপ হকির। পাকিস্তান পুরুষ হকি দল সর্বশেষ ভারত সফর করেছিল ২০২৩ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সেখানে তারা ছয় দলের মধ্যে পঞ্চম হয়েছিল।

