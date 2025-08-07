সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
রাজধানীতে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৪
ছবি: সংগৃহীত।

রাজধানীর কাটাবন মোড়ে পিকআপ ও ট্রাকের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন ২ জন। 

বুধবার (৬ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে নিউমার্কেট থানাধীন কাটাবন চৌরাস্তা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। 

নিহত ব্যক্তির নাম একরাম হোসেন (৪২)। তিনি গাজীপুরে থাকতেন। পেশায় ভাঙারিশ্রমিক ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় একরাম পিকআপের আরোহী ছিলেন।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পিকআপচালক মাসুদ রানা (৪২) ও তার ছেলে সালমান (১৬)। দুজনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর সংবাদমাধ্যমকে জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সালমান জানান, গাজীপুরের পুবাইল থেকে ভাঙারি মালামাল নিয়ে তারা তিনজন ঢাকায় এসেছিলেন। মালামাল নামিয়ে ফেরার পথে কাঁটাবন মোড়ে দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে তাদের পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তারা তিনজন আহত হন, পরে একরামের মৃত্যু হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় একরামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

একরামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরবে। তার বাবার নাম আবদুল মান্নান। একরাম গাজীপুরের পুবাইলের মীরবাজার এলাকায় থাকতেন।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ঢাকা আহত নিহত সড়ক দুর্ঘটনা

