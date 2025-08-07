সেকশন

১০ বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন জি কে শামীম 

আলোচিত ঠিকাদার ও বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমকে ১০ বছরের সাজা থেকে খালাস দিয়ে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি মো. যাবিদ হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ জি কে শামীমের আপিল মঞ্জুর করে তাকে খালাস দেন।

সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় ১৯৫ কোটি টাকা পাচারের মামলায় ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই জি কে শামীমকে ১০ বছরের সাজা দিয়েছিল ঢাকার একটি আদালত। পাশাপাশি তাকে তিন কোটি ৮৩ লাখ ৩৫ হাজার ৮১৪ টাকা জরিমানা করা হয়।

পরে এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন জি কে শামীম। পরে বৃহস্পতিবার আপিলের ওপর রায় দেয় হাইকোর্ট। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জি কে শামীমের ঢাকায় নিকেতনের বাড়িতে অভিযান চালায় র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, ১৬৫ কোটি টাকার এফডিআর, এক কোটি ৮১ লাখ টাকা, বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা এবং মদ জব্দ করার দাবি করে র‍্যাব। পরে র‍্যাব জি কে শামীমের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে। 

