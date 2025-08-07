সেকশন

মাইলস্টোন শিক্ষক মেহরিন চৌধুরীর নামে অ্যাওয়ার্ড চালু করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে অন্তত ২০ শিক্ষার্থীকে রক্ষা করেন সাহসী শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরী। তার এই বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের স্মরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ‘মেহরিন চৌধুরী অ্যাওয়ার্ড’ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড প্রতি বছর সাহসী ও অনুকরণীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া শিক্ষকদের প্রদান করা হবে।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে শুরু হওয়া বৈঠকটি দুপুরে শেষ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এটি উপদেষ্টা পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক। এর আগে ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর সচিবালয়ে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার আগমন উপলক্ষে সচিবালয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ১ নম্বর গেট ছাড়া বাকি সব গেট বন্ধ রাখা হয় এবং দর্শনার্থীদের প্রবেশও সীমিত করা হয়।

