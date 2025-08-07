সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৩
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এ সপ্তাহেই আবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যেতে পারেন। পাকিস্তান সরকারের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী দৈনিক ডন। খবরে বলা হয়, আশা করা হচ্ছে, সেনাপ্রধান এ সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে সেখানে তার সমমর্যাদার মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

আসিম মুনির এবার সফরে গেলে দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে এটি হবে তার দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফর। 

পাকিস্তানের সরকারি সূত্রগুলো আরও বলেছে, এটি হবে পাল্টা সফর। এর আগে গত জুলাইয়ের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) প্রধান জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলা পাকিস্তান সফর করেছিলেন। 

৪ আগস্ট (সোমবার) দেওয়া এক প্রেস বিবৃতিতে সেন্টকম তাদের প্রধানের সাম্প্রতিক কয়েকটি সফর নিয়ে কিছু তথ্য মনে করিয়ে দিয়েছে। সেখানে জেনারেল কুরিলার পাকিস্তান সফরসহ ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশ সফরের তথ্যও আছে। 

ফিল্ড মার্শাল মুনির এর আগে গত জুনে ওয়াশিংটন সফর করেছিলেন। সে সময় হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন। এটি ছিল একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম পাকিস্তানের কোনো সেনাপ্রধানের সম্মানে ভোজের আয়োজন। অথচ তিনি পাকিস্তানের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নন। সেবার আসিম মুনির পাঁচ দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের সম্ভাব্য সফর নিয়ে এখন পর্যন্ত ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) বা ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। যদিও আগের সফরের সময়ই সেনাপ্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি বছরের শেষ ভাগে আবার যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সেনাপ্রধান

