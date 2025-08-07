মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে মারা গেছেন

মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে মারা গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাজধানী নেপিডোর একটি সামরিক হাসপাতালে মারা যান তিনি।
সাড়ে চার বছর আগে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। উৎখাত করা হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে। গ্রেপ্তার হন নোবেলজয়ী অং সান সু চিসহ গণতন্ত্রপন্থী নেতারা।
এরপরই মিয়ানমারের জান্তা জরুরি অবস্থা জারি করে। সেই সঙ্গে মিন্ট সোয়ে’কে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়।
মিয়ানমারের সামরিক তথ্য দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, মিন্ট সোয়ে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বছরখানেকের বেশি সময় আগে থেকে অসুস্থতার কারণে তিনি জনসম্মুখে আসছিলেন না। মনে করা হতো, তিনি দাপ্তরিক কাজও বন্ধ রেখেছিলেন।
সামরিক তথ্য দফতর পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রয়াত ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। তবে তারিখ এখনো জানানো হয়নি।
এর আগে মঙ্গলবার মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানানো হয়, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তিনি গত ২৪ জুলাই থেকে নেপিডোর সামরিক হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছেন।
প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসার আগে মিয়ানমারের আধা-বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন মিন্ট। বিভিন্ন ডিক্রি পাস করাতে এবং এক ধরনের ছদ্ম বৈধতা দেখাতে জান্তাকে তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল।
গত বছরের জুলাইয়ে তিনি চিকিৎসাজনিত ছুটিতে যান, দায়িত্বভার দিয়ে যান জান্তা প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার মিন অং হ্লাইয়েং হাতে।