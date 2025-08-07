ভারতের মতো চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারেন ট্রাম্প

রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের মতো চীনের ওপরের আরও শুল্ক ঘোষণা করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেছেন যে, রাশিয়ার তেল কেনার উপর ভারতের উপর ঘোষিত ২৫ শতাংশ শুল্কের মতো তিনি চীনের উপর আরও শুল্ক ঘোষণা করতে পারেন, যা নির্ভর করে কী হবে তার উপর।
চীনের ওপরে নতুন শুল্ক আসছে কিনা - এ নিয়ে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'হতে পারে।'
ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমরা ভারতের সঙ্গেও এটি করেছি। আমরা সম্ভবত আরও কয়েকটির (দেশের) সঙ্গে এটি করছি। তাদের মধ্যে একটি চীন থাকতে পারে।'
এর আগে ট্রাম্প বুধবার (৬ আগস্ট) ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। দেশটির ওপর পূর্বে ঘোষিত ২৫ শতাংশের সঙ্গে মিলিয়ে এখন মোট শুল্ক ৫০ শতাংশ।
তবে গতকাল হোয়াইট হাউসের আদেশে চীনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও চীন রাশিয়ার তেলের বড় ক্রেতা।
গত সপ্তাহেও মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট চীনকে সতর্ক করেন, রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখলে তারাও নতুন শুল্কের মুখোমুখি হতে পারে।