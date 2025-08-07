সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনায় চালক ও সহকারী নিহত

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৮
ছবি: ইত্তেফাক

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে স্কেভেটরের সংঘর্ষে চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বড়দরগাহ এলাকায় রংপুর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। 

নিহতরা হলেন- চালক বাইজিদ (২০)। তিনি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসারা গ্রামের ইস্রাফিল শেখের ছেলে। সহকারী মুশফিক (২২) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার পাইকশা গ্রামের সোহেল ব্যাপারীর ছেলে।

বড়দরগাহ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাজীপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান রংপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বড়দরগাহ ফ্লাইওভার পার হওয়ার সময় মহাসড়কের সংস্কারকাজে ব্যবহৃত একটি স্কেভেটর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই স্কেভেটরের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে কাভার্ড ভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় চালক ও সহকারি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। খবর পেয়ে বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করেন। 

ওসি ওমর ফারুক বলেন, ‘দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

নিহত সড়ক দুর্ঘটনা সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৪ জেলে দগ্ধ

আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সুবিপ্রবি ও টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে হামলা, আটক ১

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার শিক্ষককে গণপিটুনি

টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩

টাঙ্গাইলে মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শিক্ষকসহ গ্রেপ্তার ২

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মেয়েকে হত্যা: বাবাসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng