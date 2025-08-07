সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৪ জেলে দগ্ধ

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০১

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে মাছ ধরার নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৪ জেলে দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার চরলক্ষ্মী ব্রিজঘাটের মাছ ঘাট এলাকায় মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন- আবুল খায়ের (৪০), মো. ফারুক (৩৯), গনি খাঁ (৪৫) ও আমজাদ হোসেন পাটোয়ারী (৪২)। তাদের বাড়ী জেলার রায়পুর উপজেলার দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়নের চরগাঁসিয়া পুরাতন বেড়ী এলাকায়। ৪ জনকেই ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে নেওয়া হয়েছে বলে নৌকার মাঝি দেলোয়ার হোসেন খাঁ জানান।

নৌকার মাঝি দেলোয়ার হোসেন খাঁ জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তারা মাছ ধরার জন্য গভীর সাগরে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। মাছঘাট এলাকা থেকে অল্প কিছুদূর গেলে নদীতে দুপুরের খাবার রান্না করার জন্য গ্যাসের চুলাটি চালু করেন। এ সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে। নৌকায় থাকা ৫ জনের মধ্য তিনি (মাঝি দেলোয়ার হোসেন) নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যায়। নৌকায় থাকায় অপর ৪ জেলে দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কামনাশীষ মজুমদার বলেন, আহতদের শরীরে প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির উপজেলা সভাপতি আল-হেলাল জানান, প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ৪ জনকেই ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে স্থানান্তর করেছে নোয়াখালী সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা এখন সেখানেই আছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রামগতি বড়খেরী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক সফিকুল ইসলাম বলেন, তাদের অবস্থা খুবই গুরুতর।

