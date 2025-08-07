ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ ২০২৫-এ রেকর্ড ৬টি পুরস্কার জিতেছে ব্র্যাক ব্যাংক

ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ ২০২৫-এ রেকর্ড-সংখ্যক ছয়টি পুরস্কার অর্জন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এই অর্জন ব্যাংকটির জন্য এক অনন্য মাইলফলক।
কার্ড ইস্যু, অ্যাক্যোয়ারিং এবং ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা জিতেছে ব্যাংকটি।
ব্র্যাক ব্যাংক যে ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে, সেগুলো হলো, এক্সেলেন্স ইন ভিসা ক্রস-বর্ডার ডেবিট, এক্সেলেন্স ইন প্রোডাক্ট ইনোভেশন-- ক্রস-বর্ডার মেডিকেল ডেবিট কার্ড, এক্সেলেন্স ইন ভ্যালু প্রপোজিশন ইন অ্যান অ্যাফ্লুয়েন্ট কার্ড, এক্সেলেন্স ইন ভিসা ই-কমার্স বিজনেস (ইস্যুয়িং), এক্সেলেন্স ইন ভিসা পিওএস অ্যাক্যোয়ারিং বিজনেস, এক্সেলেন্স ইন ভিসা ই-কমার্স অ্যাক্যোয়ারিং বিজনেস।
এই ছয়টি পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক এবারের কনক্লেভে সর্বাধিক পুরস্কারজয়ী প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই অর্জনডিজিটাল পেমেন্ট, উদ্ভাবন এবং ক্রস-বর্ডার লেনদেনে ব্যাংকটির সক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতিফলন।
৪ আগস্ট ২০২৫ শেরাটন ঢাকা-তে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে পুরস্কারজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও (কারেন্ট চার্জ) তারেক রেফাত উল্লাহ খান এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো.মাহীয়ুল ইসলাম।
ভিসার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেনইন্ডিয়া ও সাউথ এশিয়ার গ্রুপ কান্ট্রি ম্যানেজারসন্দীপ ঘোষ, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজারসাব্বির আহমেদ এবংইন্ডিয়া ও সাউথ এশিয়ার হেড অব প্রোডাক্ট রামাকৃষ্ণন গোপালন।
ব্র্যাক ব্যাংক বাংলাদেশে কার্ড ইস্যু, ই-কমার্স ও অ্যাক্যোয়ারিংবিজনেসের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকটির রয়েছে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও ক্রমবর্ধমান গ্রাহকবেস।
ব্র্যাক ব্যাংকের এমন অর্জন নিয়ে ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো.মাহীয়ুল ইসলাম বলেন, “ভিসার মতো স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক বছর ধরে এই ধারাবাহিক সম্মাননা আমাদের কার্ড ও অ্যাক্যোয়ারিংবিজনেসের শক্তিশালী অবস্থানের প্রমাণ।এমন অর্জনগ্রাহকদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী ফাইন্যান্সিয়াল সল্যুশনের ব্যাপারে আমাদের প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন।”
তিনি আরও বলেন, “আমাদের ইউনিক কার্ড প্রপোজিশন ও বিস্তৃত অ্যাক্যোয়ারিং নেটওয়ার্ক গ্রাহক আস্থা অর্জনে ভূমিকা রেখেছে, যা মার্কেটে ব্র্যাক ব্যাংকের শাক্তিশালী অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।একটি গ্রাহককেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা সবসময় গ্রাহকদেরপ্রয়োজনীয় ও উদ্ভাবনী আর্থিক সেবা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের ওপর গ্রাহকদের অবিচল আস্থা ছিল দেখেই আমরা এই আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করতে পেরেছি। এ জন্য গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।”