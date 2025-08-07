সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফের মহাসড়ক অবরোধ

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে ফের বিক্ষোভ করেছে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। এতে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে প্রায় ২ ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ ছিল। এসময় রামপুর  থেকে শশুই পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকায় যানজট ছিল।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলার চান্দুরায় ‘সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদে’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি চলাকালে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এতে পথচারী এবং পরীক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বিজয়নগর উপজেলার এই তিনটি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল–আশুগঞ্জ) আসনে। তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এসময় বক্তারা বলেন, আমরা ১০ ইউনিয়ন ভাই ভাই, একসঙ্গে থাকতে চাই। না হলে বিজয়নগরকে একক আসন করতে হবে। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ব্লকেড করে দেওয়া হবে। 

এ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ইমাম হোসেন, জামায়াতের রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ডা. আলী নেওয়াজ, হেফাজতে ইসলামের উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আফজাল হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা।

প্রসঙ্গত সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এর আগে গত ৩ আগস্ট সকালে বিজয়নগরে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। এতে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক অবরোধ নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্কুলের ল্যাবে বিকট শব্দ, আগুন আতঙ্কে হুড়োহুড়িতে আহত ৫০ 

নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

একসঙ্গেই থাকতেন প্রবাসী ৩ বন্ধু, একই বাইকে গেল প্রাণ 

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোটরসাইকেল ও সিএনজির ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ৫

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৩৫ দিনে কুরআনে হাফেজ ১০ বছরের শিশু ফজলে রাব্বুল

সংসদীয় সীমানা পুনর্বিন্যাসে ক্ষুব্ধ বিজয়নগরবাসী, মহাসড়ক অবরোধে যান চলাচল বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে জামায়াতের মহাসড়ক অবরোধ

বেহাল দশা নাসিরনগরের অধিকাংশ সড়কের, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng