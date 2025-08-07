ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফের মহাসড়ক অবরোধ

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে ফের বিক্ষোভ করেছে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। এতে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে প্রায় ২ ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ ছিল। এসময় রামপুর থেকে শশুই পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকায় যানজট ছিল।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলার চান্দুরায় ‘সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদে’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি চলাকালে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এতে পথচারী এবং পরীক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বিজয়নগর উপজেলার এই তিনটি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল–আশুগঞ্জ) আসনে। তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।
এসময় বক্তারা বলেন, আমরা ১০ ইউনিয়ন ভাই ভাই, একসঙ্গে থাকতে চাই। না হলে বিজয়নগরকে একক আসন করতে হবে। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ব্লকেড করে দেওয়া হবে।
এ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ইমাম হোসেন, জামায়াতের রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ডা. আলী নেওয়াজ, হেফাজতে ইসলামের উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আফজাল হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা।
প্রসঙ্গত সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এর আগে গত ৩ আগস্ট সকালে বিজয়নগরে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। এতে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।