আধার কার্ডসহ ভারতীয় নাগরিক গ্রেপ্তার

রাঙামাটির জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত এলাকা থেকে আধার কার্ডসহ এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে বিজিবি। ওই ভারতীয় নাগরিকের নাম মন চন্দ্র চাকমা (২২)। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিজিবি সদর দপ্তর থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজিবি ৪১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাওসার মেহেদী জানান, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে বিজিবির কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের বগাখালী বিওপির টহলদল সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে বিজিবি টহলদল অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী মন চন্দ্র চাকমা নামের এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করে।
ওই ব্যক্তি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দক্ষিণ উগুদাসুরি চংতে লংলে এলাকার চন্দ্র হানশু চাকমার ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। বিজিবির ওই কর্মকর্তা জানান, ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।