সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোম্পানীগঞ্জে যুবদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৬

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭
ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ছয়জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (০৭ আগস্ট) সকাল ১০টায় হাজারীহাট বাজারে যুবদলের ফারুক গ্রুপের সঙ্গে বাবলু গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে। 

সংঘর্ষে আহতরা হলেন- বাবলু (২৮), মনির (২৫), রমজান (২৭), সাকিল (২৪), নুর উদ্দিন ফয়সাল (২৫), আকবর হোসেন (৩৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাজারী হাট এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের ফারুক ও বাবলু গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। গতকাল বুধবার রাতে ফারুক গ্রুপের জাকের, বাবলু গ্রুপের মনিরের সাথে হাজারীহাট বাজারে পূর্ববিরোধের জেরে বাকবিতণ্ডায় জড়ায়। পরে সেটি উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষের ৬ জন আহত হয়। আহতরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, কোনোপক্ষ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারায়ণগঞ্জ বিএনপির দুই নেতাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত

রংপুরে গর্তে থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

নেশাগ্রস্ত ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন মা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৪ জেলে দগ্ধ

আওয়ামী লীগ নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ, দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিল ছাত্রদল

আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনায় চালক ও সহকারী নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng