ফ্রান্সে ৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবানল, জ্বলছে প্যারিসের সমান অঞ্চল

৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবানল দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ফ্রান্স। প্যারিসের চেয়েও বৃহত্তর এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে আগুনের মাত্র কমে আসলেও এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আউড অঞ্চলে আধাসামরিক বাহিনী এবং সেনা সদস্যদের পাশাপাশি ২ হাজারেরও বেশি অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং ৫০০ অগ্নিনির্বাপক যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে।
গত মঙ্গলবার দক্ষিণ ফ্রান্সের রিবাউট গ্রামের কাছে দাবানলের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে একজন বয়স্ক নারীর মৃত্যু হয়েছে। কয়েকদিনে ১১ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন; দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
আউড প্রশাসন জানিয়েছে, স্বজনরা তিন জন নিখোঁজ হওয়ার খবর জানিয়েছেন। বহু বাড়িঘর ধ্বংস হওয়ার খবর এসেছে।
অগ্নিনির্বাপণ অভিযানের নেতৃত্বদানকারী একজন কর্মকর্তা ক্রিস্টোফ ম্যাগনি বৃহস্পতিবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ইনফোকে বলেন, দমকলকর্মীরা শিগগিরই দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনার আশা করছেন।
ফুটেজে দেখা গেছে, অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ১৬ হাজার হেক্টর আয়তনের আগুনের মোকাবেলা করছেন। বিশাল বিশাল দানবীয় ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাতাস এবং তাপমাত্রা কমার কারণে বুধবার থেকে আগুনের তীব্রতা কমে গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে বিমানগুলোও কাজে লাগানো হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার স্যাটেলাইট ছবিতে আগুনের ধোঁয়া এবং পোড়া জমির বিশাল এলাকা দেখা গেছে। এতে পুরো অঞ্চলজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা দেখা যায়।
দাবানলের প্রভাবে যারা বাড়িঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেসব বাসিন্দাদের আপাতত বাড়ি না ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের জন্য ১৭টি অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
ফরাসি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, করবিয়ার্স অঞ্চলের গ্রামগুলোতে এখনো উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
কর্মকর্তারা বলছেন, ১৯৪৯ সালের পর থেকে ফ্রান্সে এই দাবানলের ঘটনাটি সবচেয়ে বড়। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বেরো এটিকে 'অভূতপূর্ব মাত্রার বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছেন। আউড অঞ্চল পরিদর্শনের সময় ফ্রাঁসোয়া বলেন, আগুন বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং খরার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, দাবানল মোকাবেলায় 'দেশের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করা হয়েছে'। তিনি জনগণকে 'সর্বোচ্চ সতর্কতা' অবলম্বনের আহ্বান জানান।