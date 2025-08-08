চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়া দুই নবনিযুক্ত শিক্ষকের ডোপ টেস্ট পজিটিভ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে নিয়োগ পাওয়া দুই নবনিযুক্ত শিক্ষকের ডোপ টেস্টে (মাদক পরীক্ষা) পজিটিভ ফল এসেছে। তাদের ইউরিনে ক্যানাবিনয়েডস (গাঁজা জাতীয় মাদক) পাওয়া গেছে বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, ডোপ টেস্টে পজিটিভ ফল পাওয়া প্রার্থীদের নিয়োগ বাতিল করা হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, যেকোনো পদে যোগদানের পূর্বে চিকিৎসা সনদের পাশাপাশি ডোপ টেস্ট রিপোর্ট বাধ্যতামূলক। ডোপ টেস্টে মাদক শনাক্ত হলে নিয়োগ বাতিল হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।
গত ৪ আগস্ট নাট্যকলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন প্রার্থী অংশ নেন এবং তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হয়। নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে ডোপ টেস্ট করানো হয়, যা সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
চিকিৎসা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুই প্রার্থী ডোপ টেস্টে অংশ নেন এবং তাদের ফল পজিটিভ আসে। বিষয়টি লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, “ডোপ টেস্টে পজিটিভ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পদে যোগদান করতে পারবেন না। নিয়ম অনুযায়ী তাদের নিয়োগ বাতিল হবে।”
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য দুই প্রার্থীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আবারও ডোপ টেস্টে পাঠানো হবে।
তবে দুই প্রার্থীই মাদকের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। একজন বলেন, “আমি নাট্যকলা বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় প্রথম ছিলাম। নিয়োগ পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছি। আমি মাদক গ্রহণ করি না। এটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।”
অন্যজন জানান, “এটা অসম্ভব। আমি জীবনে কখনো মাদক গ্রহণ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে আমি আবার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।”