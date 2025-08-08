ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে অস্ট্রেলিয়া, শিগগির আসতে পারে ঘোষণা

ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডার পর এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে অস্ট্রেলিয়া। আগামী মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগেই এ বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “এটি আমাদের একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। এ জন্য কোনো বিদেশি সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।”
তিনি আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া নিজের জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনভাবে এই সিদ্ধান্ত নেবে। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা সম্প্রতি ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করলে, অস্ট্রেলিয়ার ওপরও বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয়।
অস্ট্রেলিয়া সরকার জানিয়েছে, স্বীকৃতির সঙ্গে কিছু শর্ত থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হামাসকে গাজার নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করা এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সংস্কার।
সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন আলবানিজ।
বর্তমানে ১৪০টির বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে শুধুমাত্র চীন ও রাশিয়া ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
যদি আগামী সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র-ই হবে একমাত্র পশ্চিমা শক্তি যারা এখনো এ বিষয়ে বিরত রয়েছে।