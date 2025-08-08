ভাড়াটিয়া বিতর্কে পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী

ভাড়াটিয়া বিতর্কের মধ্যে ব্রিটেনের লেবার সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পদত্যাগপত্রের একটি ছবি প্রকাশ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি।
গত ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর রুশনারা আলীকে গৃহায়ন, কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
তিনি লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসন থেকে জয়ী হন। ২০১০ সালে রুশনারা ছিলেন প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি।
বিতর্কের সূত্রপাত: ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ ও বাড়িভাড়া বাড়ানো
সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়, রুশনারা আলী পূর্ব লন্ডনের নিজ বাড়ি থেকে চারজন ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করেন এবং পরে বাড়িটির ভাড়া ৭০০ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়ান। এক সময় ভাড়াটিয়াদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকা এই এমপির বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নেওয়ায় তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন।
রুশনারার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, তিনি মূলত বাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্যে ভাড়াটিয়াদের সরিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রেতা না পাওয়ায় পরে আবারও বাড়িটি ভাড়া দেন।
পদত্যাগপত্রে কী বললেন রুশনারা?
প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার বরাবর পাঠানো পদত্যাগপত্রে রুশনারা লিখেছেন, ‘প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, ভারাক্রান্ত মনে আমি মন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগের প্রস্তাব দিচ্ছি। লেবার সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য সবসময় বজায় থাকবে। আমি সবসময় আইন মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। তবে আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে চলমান বিতর্ক সরকারের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে—এ কারণেই আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’