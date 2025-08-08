ভারতীয় পণ্যের ক্রয়াদেশ স্থগিত করল অ্যামাজন ও ওয়ালমার্ট

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, টার্গেট ও গ্যাপ ভারত থেকে বস্ত্র ও পোশাক আমদানির অর্ডার স্থগিত করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
এ সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্ক বৃদ্ধি। তিনি ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছেন, যার মধ্যে প্রথম ধাপের ২৫ শতাংশ ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাকি ২৫ শতাংশ শুল্ক আগামী ২৮ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।
ট্রাম্প প্রশাসন জানায়, এই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের কারণ ভারতের রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখা। নির্বাহী আদেশে বলা হয়, ভারত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাশিয়ান তেল আমদানি করছে, তাই আমদানিকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ 'প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত।'
শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণার পর মার্কিন ক্রেতারা ভারতীয় রপ্তানিকারকদের কাছে পাঠানো চিঠি ও ই-মেইলে বিদ্যমান অর্ডার স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা অতিরিক্ত শুল্কের ব্যয় বহন করতে অনাগ্রহী এবং রপ্তানিকারকদের ওপর চাপ দিচ্ছেন এই খরচ নিজেরা বহন করার জন্য। এতে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের লাভের মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, বাড়তি শুল্কের কারণে উৎপাদন ব্যয় ৩০-৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যা মার্কিন বাজারে রপ্তানি হ্রাস করবে এবং ভারতের প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে বড় টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানি গন্তব্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশটির মোট ৩৬.৬১ বিলিয়ন ডলারের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানির ২৮ শতাংশই গেছে যুক্তরাষ্ট্রে।