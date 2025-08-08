সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আট দাবিতে ১২ আগস্ট থেকে সারাদেশে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৯

সরকার আট দফা দাবি না মানলে আগামী ১২ আগস্ট সকাল ৬টা থেকে সারাদেশে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট পালন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। তাদের অন্যতম দাবি হলো—বাণিজ্যিক যানবাহনের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ৩০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো।

গতকাল (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের স্টেশন রোডের হোটেল সৈকতে আয়োজিত বিভাগীয় সমাবেশে এ ঘোষণা দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কফিল উদ্দিন আহমেদ। সমাবেশের আয়োজন করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম পণ্য ও যাত্রী পরিবহন মালিক ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি।

সমাবেশে জানানো হয়, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের আট দফা দাবি ইতোমধ্যে যোগাযোগ উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উপদেষ্টা দুটি দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলেও বাকি দাবিগুলো নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

কফিল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি—১১ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সব দাবি না মানলে ১২ আগস্ট ভোর ৬টা থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। এর পর আর পিছু হটা হবে না।’

তিনি ‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’-এর ৯৮ ও ১০৫ ধারা নিয়ে কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ‘দুর্ঘটনার মামলায় জামিন পাওয়া সাংবিধানিক অধিকার। এটি আদালত নির্ধারণ করবে, আইন করে আটকে দেওয়া সংবিধানবিরোধী। এই ধারা সংশোধন করতে হবে।’

বাণিজ্যিক যানবাহনের ব্যবহারের মেয়াদ নিয়ে তিনি বলেন, ‘২০ বছরের বেশি পুরোনো গাড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে দেশের ৮০ শতাংশ গাড়ি রাস্তায় চলতে পারবে না। যে গাড়ির ফিটনেস আছে, তাকে চলতে দিতে হবে। ৮৩ বছর বয়সী একজন মানুষ যদি প্রধান উপদেষ্টা হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে ২০ বছরের গাড়ি কেন অচল?’

পরিবহন খাতের নেতারা যে মূল দাবিগুলো তুলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে: চালকদের জামিনসংক্রান্ত সড়ক পরিবহন আইনের ধারাগুলো সংশোধন, বাণিজ্যিক যানবাহনের মেয়াদ ৩০ বছর করা এবং ততদিন পর্যন্ত ডাম্পিং বন্ধ রাখা, বাণিজ্যিক গাড়িতে অগ্রিম আয়কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, ১২ বছর বয়সী রিকন্ডিশনড গাড়ি আমদানির অনুমতি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকদের ফেরত দেওয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা তৈরি, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার ও অবৈধ হালকা যানবাহনের জন্য আলাদা লেন চালু করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত করা এবং শ্রমিক ফেডারেশনের বিদ্যমান ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন।

সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার এসব দাবি না মানলে আন্দোলনের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

তারা বলেন, 'একবার ধর্মঘট শুরু হলে আর পিছু হটা হবে না।'

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

পরিবহন ধর্মঘট

