সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘খাবার আনতে দেরি কেন’, বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে নারীকে কোপালেন ডেলিভারি বয়

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৬
আহত বিনোদিনী রথ। ছবি: সংগৃহীত

দৈনন্দিন জীবনে কাজের ব্যস্ততায় অনেক সময় নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করা যায় না। ফলে নিজে রান্না করে খাওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সময় বাঁচাতে বেশিরভাগ মানুষই অনলাইনে খাবার অর্ডার দিয়ে থাকে। খাবার ডেলিভারি দিতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়। তবে সেই খাবার দেরি হওয়া নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে যদি আপনার জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে- এমনই এক ঘটনা ঘটেছে ভারতের ওডিশা রাজ্যে। 

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ওডিশা রাজ্যের ভুবনেশ্বরে সন্ধ্যায় অনলাইনে খাবার আনতে দেরি হওয়া নিয়ে এক নারীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় একটি ফুড ডেলিভারি বয়ের। ফলে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে সেই নারীকে ছুরিকাঘাত করেছেন একটি ফুড ডেলিভারি বয়। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা যায়, আহত নারী বিনোদিনী রথ। তিনি শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স হিসেবে কর্মরত। বিনোদিনী রথ অনলাইনে খাবার অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু খাবার আসতে অনেক দেরি হয়। যখন ডেলিভারি এজেন্ট তপন দাস ওরফে মিতু খাবার নিয়ে পৌঁছান, তখন বিনোদিনী তাকে দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন।

এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে ডেলিভারি বয় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিনোদিনীর ওপর হামলা চালান। এতে বিনোদিনী ঘাড়, মাথা, হাত এবং পায়ে গুরুতর আঘাত পান। আশপাশের লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযুক্ত ডেলিভারি এজেন্টকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে এবং তার কাছ থেকে হামলার কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি জব্দ করে। প্রাথমিক মেডিকেল পরীক্ষায় জানা গেছে, হামলার সময় ওই ডেলিভারি এজেন্ট নেশাগ্রস্ত ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ভারত বিশ্ব সংবাদ গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামায় যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের অস্বীকার 

শুল্কে দিশেহারা ভারত, বাণিজ্য আলোচনা নাকচ করে দিলেন ট্রাম্প

মার্কিন শুল্কের ধাক্কায় বিপাকে ভারতীয় পোশাক শিল্প, বিকল্প বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম

ভারতীয় পণ্যের ক্রয়াদেশ স্থগিত করল অ্যামাজন ও ওয়ালমার্ট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পকে মনোনীত করল কম্বোডিয়া

মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র

ভারতের ওপর শুল্ক আরোপে ট্রাম্পকে ‘মাস্তান’ বলল চীন

কেনিয়ায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্তে নিহত ৬

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng