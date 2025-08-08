দলীয় কার্যালয় দুধ দিয়ে ধোয়ার ঘটনায় ২ ছাত্রদল নেতাকে শোকজ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিএনপির কার্যালয় দুধ দিয়ে ধোয়ার ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের দুই নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের। নোটিশে কালিয়াকৈর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তুহিন হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মিঠুন হোসেনকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সামনে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। পরে রাতেই কারণ দর্শানোর নোটিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ছাত্রদলসহ বিএনপির দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
দলীয় নেতাকর্মীরা জানান, গত বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় দিকে একমণ দুধ দিয়ে কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির কার্যালয় ধুইয়ে দেওয়া হয়। পরে সেই দৃশ্য ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে ভাইরাল হয়। এ ঘটনা নিয়ে উপজেলা ও জেলা ছাত্রদল, বিএনপির দলীয় নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হন।
ভিডিওতে উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তুহিন হোসেন ও মিঠুন হোসেনকে বলতে শোনা যায়, ৫ আগস্ট বর্তমান উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি সর্মথিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে কয়েকজন আওয়ামী লীগের দোসর দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে। এতে উপজেলা বিএনপির অফিসের পাপ হয়েছে। সেই পাপকে দুধ দিয়ে ধুয়ে পাপমোচন করা হলো।
পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজভী আহমেদ দুলাল বলেন, কাউকে অপমান করে দুধ দিয়ে ধুয়ে দলীয় কার্যালয় পাপ মোচন করা ঠিক হয়নি। এ ঘটনা সত্যিই নিন্দনীয়।
এ ঘটনা জানতে উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তুহিন হোসেনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাফর ইকবাল জনি বলেন, এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় নেতারা যে সিদ্ধান্ত নিবেন, সেই সিদ্ধান্ত মেনেই দলীয় কার্যক্রম চালাতে হবে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যাদের কেন্দ্র থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র মেনেই জবাব দিবেন বলে প্রত্যাশা করছি।
অপরদিকে একই দিনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়াকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে উপজেলা যুবদলের সদস্য মো. লিটন দেওয়ানকে আজীবনের জন্য সব সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভুইয়া স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।