সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় সাংবাদিকসহ ৭ খুন

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় সাংবাদিকসহ সাতজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, যুবক, চালক ও সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। পুলিশ বলছে, অধিকাংশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এসকল ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলায় এ সকল ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেদকদের পাঠানো সংবাদ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হলো-
গাজীপুর:
নগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান তুহিনকে (৩৮) প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ জানায়, পাঁচ-ছয়জন দুর্বৃত্ত তুহিনকে ধাওয়া করে একটি চায়ের দোকানে ভিতরে এলোপাতাড়ি কোপায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি স্থানীয় ব্যবসায়ীর একটি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে, যা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
শুক্রবার সকালে নিহতের বড় ভাই মো. সেলিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে গাজীপুর বাসন থানায় মামলা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে আটক করলেও, ভিডিও ফুটেজে দেখা অস্ত্রধারীদের কাউকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি।
মৌলভীবাজার:
গতকাল রাতে মৌলভীবাজার শহরের শমশেরনগর রোডে নিজ দোকানে ফয়জুর রহমান রুবেল (৪২) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। সন্ধ্যার পর দোকানে একা থাকা অবস্থায় তিন থেকে চারজন মুখোশধারী ঢুকে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বাড়ি জেলার কুলাউড়ার গোবিন্দপুর গ্রামে। ঘটনার পর সদাইপাতি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ ও শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং দ্রুত বিচার দাবি করেন।
সিলেট:
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট নগরীর ক্বীনব্রীজ এলাকায় ছুরিকাঘাতে খুন হন ডালিম (৩৫) নামে এক যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতের অন্ধকারে একদল দুর্বৃত্ত হঠাৎ করে তাকে আক্রমণ করে এবং দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। নিহত ডালিমের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মেরেঙ্গা এলাকায়।
নাটোর:
নাটোরের লালপুরে গতকাল রাত ১০টার দিকে সাইদুর রহমান (৩৫) নামে এক প্রাইভেটকার চালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গোপালপুর-লালপুর সড়কের পাশে গাড়ির ভেতর থেকে মরদেহ ও একটি ধারালো ছুরি উদ্ধার করা হয়। সন্দেহভাজন যাত্রী তাওহিদুল ইসলামকে রাতেই আটক করে পুলিশ। নিহত সাইদুর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বাসিন্দা।
গাজীপুর:
টঙ্গী স্টেশন রোডে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় মাথাবিহীন একটি মরদেহ। পরে সিআইডি আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করে জানতে পারেন মৃত ব্যক্তির নাম মো. ওলি (৩৫), বাড়ি নরসিংদীর করিমপুর গ্রামে। হত্যার পেছনে কারণ বা জড়িতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
চট্টগ্রাম:
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রামে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে মো. মনছুর বৈদ্য (৫২) নামের এক কবিরাজের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি, গত সোমবার রাতে মোটরসাইকেলে করে কিছু লোক তাকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ বলেছে, ঘরের দরজায় বাইরে থেকে দুটি তালা লাগানো ছিল।
কুমিল্লা:
দুইদিন নিখোঁজ থাকার পর কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় দক্ষিণ চান্দলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের কবরস্থান থেকে ফারুক মুনসী (৩৫) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে পরিবার। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, সারাদেশে একদিনে এই ধারাবাহিক খুনের ঘটনায় নাগরিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ঘটনার পেছনে স্পষ্ট কোনো মোটিভ বা আসামির গ্রেপ্তার না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে তদন্ত ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও। এসব ঘটনা ঘটছে প্রকাশ্য দিবালোকে। এতে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।