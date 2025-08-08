সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিতের খবরকে ‘মিথ্যা-বানোয়াট’ বলল নয়াদিল্লি

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরপিত শুল্ক নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও বিমান কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে - এমন খবরকে 'মিথ্যা-বানোয়াট' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন নয়াদিল্লির কর্মকর্তারা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ভারতীয় কর্মকর্তার বরাতে করা রয়টার্সের প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই প্রতিক্রিয়া এলো।

বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার একটি বিবৃতি দিয়ে মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করছে - এমন প্রতিবেদন খারিজ করে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, রয়টার্স সংবাদ সংস্থা যে তথ্য দিয়েছে যে, ভারত মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করছে, তা মিথ্যা এবং বানোয়াট।

এর আগে রয়টার্স সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে। বিশেষ করে, রেথিয়ন এবং লকহিড মার্টিনের যৌথভাবে তৈরি জেনারেল ডাইনামিক্স ল্যান্ড সিস্টেমস নির্মিত স্ট্রাইকার যুদ্ধ যান এবং জ্যাভলিন অ্যান্টিট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র কেনার বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত আগামী সপ্তাহগুলোতে কিছু ক্রয়ের ঘোষণার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ওয়াশিংটনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু সেই সফর বাতিল করা হয়েছে। রাজনাথ ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ছয়টি 'বোয়িং P8I রিকনেসান্স' বিমান এবং সহায়তা ব্যবস্থা কেনার ঘোষণাও করতে চেয়েছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আরও অস্ত্র কেনা-বেচার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং যৌথভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরিতে সম্মত হন।

৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করে, যার ফলে দক্ষিণ এশীয় দেশটি এখন মোট ৫০% শুল্কের মুখোমুখি। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই পদক্ষেপকে 'অন্যায্য' বলে সমালোচনা করেছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি শুল্ক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে অভিবাসন ক্র্যাকডাউনের মধ্যে আটকের ভয়ে বাঙালি মুসলিমরা

সাড়ে চার হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার পর ‘ভুয়া নার্স’ গ্রেপ্তার

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করল ভারত, রাজনাথের সফর বাতিল

ফের দাবানলে জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলেস, সরানো হয়েছে হাজার হাজার বাসিন্দাকে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘খাবার আনতে দেরি কেন’, বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে নারীকে কোপালেন ডেলিভারি বয়

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামায় যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের অস্বীকার 

শুল্কে দিশেহারা ভারত, বাণিজ্য আলোচনা নাকচ করে দিলেন ট্রাম্প

মার্কিন শুল্কের ধাক্কায় বিপাকে ভারতীয় পোশাক শিল্প, বিকল্প বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng