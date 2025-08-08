সাজা ভোগের পর ৫ নারীসহ ২২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল ভারত

ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর আটক হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগের পর ৫ নারীসহ ২২ বাংলাদেশিকে দেশে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে তামাবিল স্থলবন্দরে বিজিবি, বিএসএফ এবং দুই দেশের পুলিশের উপস্থিতিতে ওই ২২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়।
সাজাভোগের পর দেশ ফেরতরা হলেন- নেত্রকোনার পিজুস তালুকদার (৬০), শুভেন্দু সরকার তালুকদার (২৬), রনি তালুকদার (২৭), মিতু তালুকদার (১৫), পান্না তালুকদার (১৯), সরস্বতী মহানায়ক, স্বপ্ন মহানায়ক (৮), সেজুতি মহানায়ক ঝিনুক (১১), নারায়ন মহানায়ক, প্রনয় সাহা (৪৬), উদয় দাস (২৫), রাজশাহীর গোদাবাড়ি থানার মো. কাউসার আলী (১৭), মো. নুর আমিন (১৫), সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার মারজান হোসাইন (১৭) কোম্পানীগঞ্জ থানার মো. ইসলাম উদ্দিন (২৫), বিয়ানীবাজার থানার ইকরামুর রহমান সায়েম (১৬), সিলেট এয়ারপোর্ট থানার মোবারক হোসাইন (১৭)।
এছাড়া সুনামগঞ্জের মধ্যনগর থানার পপি রানী (১৬), ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার শাহরিয়া আহমেদ শাওন (১৫), বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানার মো. হাসান আলী (৩০), যশোরের সদর থানার কাশফিয়াতুন নূর (১৭) ও জামালপুরের সরিষাবাড়ি থানার মো. শামীম (৩৫)।
বিজিবি জানিয়েছে, ভারত থেকে ফেরা বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সময় সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে বিএসএফ ও ভারতীয় পুলিশ আটক করে আদালতে সোপর্দ করে। আদালত তাদের কারাগারে পাঠান। বিভিন্ন মেয়াদে তারা সাজাভোগ করেন। কারাভোগ শেষ হওয়ায় বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিজিবি-বিএসএফের উপস্থিতিতে তাদের বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের নিকট হস্তান্তর করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাভোগের পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।