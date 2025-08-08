সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাজা ভোগের পর ৫ নারীসহ ২২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল ভারত

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০

ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর আটক হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগের পর ৫ নারীসহ ২২ বাংলাদেশিকে দেশে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে তামাবিল স্থলবন্দরে বিজিবি, বিএসএফ এবং দুই দেশের পু‌লিশের উপ‌স্থি‌তিতে ওই ২২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়।

সাজাভোগের পর দেশ ফেরতরা হলেন- নেত্রকোনার পিজুস তালুকদার (৬০), শুভেন্দু সরকার তালুকদার (২৬), রনি তালুকদার (২৭), মিতু তালুকদার (১৫), পান্না তালুকদার (১৯), সরস্বতী মহানায়ক, স্বপ্ন মহানায়ক (৮), সেজুতি মহানায়ক ঝিনুক (১১), নারায়ন মহানায়ক, প্রনয় সাহা (৪৬), উদয় দাস (২৫), রাজশাহীর গোদাবাড়ি থানার মো. কাউসার আলী (১৭), মো. নুর আমিন (১৫), সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার মারজান হোসাইন (১৭) কোম্পানীগঞ্জ থানার মো. ইসলাম উদ্দিন (২৫), বিয়ানীবাজার থানার ইকরামুর রহমান সায়েম (১৬), সিলেট এয়ারপোর্ট থানার মোবারক হোসাইন (১৭)।

এছাড়া সুনামগঞ্জের মধ্যনগর থানার পপি রানী (১৬), ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার শাহরিয়া আহমেদ শাওন (১৫), বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানার মো. হাসান আলী (৩০), যশোরের সদর থানার কাশফিয়াতুন নূর (১৭) ও জামালপুরের সরিষাবাড়ি থানার মো. শামীম (৩৫)।

বিজিবি জানিয়েছে, ভারত থেকে ফেরা বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সময় সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে বিএসএফ ও ভারতীয় পুলিশ আটক করে আদালতে সোপর্দ করে। আদালত তাদের কারাগারে পাঠান। বিভিন্ন মেয়াদে তারা সাজাভোগ করেন। কারাভোগ শেষ হওয়ায় বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিজিবি-বিএসএফের উপস্থিতিতে তাদের বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের নিকট হস্তান্তর করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাভোগের পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

ভারত সারাদেশ সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিংড়ায় কবুতর চুরির সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় সাংবাদিকসহ ৭ খুন

কাশিমপুর কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৩ আসামির পালানোর প্রস্তুতি, উপকরণ জব্দ

ফটিকছড়িতে বসতবাড়ি থেকে কবিরাজের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২০ বছরের সাজা এড়াতে ২৩ বছর ধরে পলাতক

নওগাঁ সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে ‘পুশ ইন’ করলো বিএসএফ

লক্ষ্মীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

মাদারীপুরের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুদকের অভিযান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng