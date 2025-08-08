সেকশন

ইসরায়েলি সব বন্দীকে মুক্তি দিতে ‘ব্যাপক চুক্তি’র জন্য প্রস্তুত হামাস

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩
ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজা শহর। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে, গাজা যুদ্ধবিরতিকে সফল করার জন্য তারা মিশরীয় এবং কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে 'নমনীয়তা' দেখিয়েছে। তারা একটি ব্যাপক চুক্তির জন্য প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হামাস বলেছে, 'যুদ্ধ বন্ধ এবং (অঞ্চল থেকে) ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের বিনিময়ে সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি ব্যাপক চুক্তির জন্য' তারা প্রস্তুত।

হামাসের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা দখলদারদের সতর্ক করছি যে, গাজা শহর দখল করা একটি দুঃসাহসিক কাজ - যার জন্য তাদের চড়া মূল্য দিতে হবে এবং এটি কোনো বনভোজন হবে না।' তারা আত্মসমর্পণ করবে না।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ইসরায়েলি মন্ত্রীসভা অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা পুরোপুরি দখলে নেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়ার পর হামাসের এই বিবৃতি এলো।

এদিকে, নেতানিয়াহু সরকারকে এই পরিকল্পনা থেকেকে অবিলম্বে সরে আসতে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, এমন পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) সেই রায়ের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে যত দ্রুত সম্ভব দখলদারির অবসান ঘটাতে হবে।

তিনি বলেন, ইসরায়েলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে হবে। সম্মত দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, এ পর্যন্ত পাওয়া সব প্রমাণ বলছে, নতুন উত্তেজনা আরও ব্যাপকভাবে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, আরও হত্যাযজ্ঞ, অসহনীয় কষ্ট, অযৌক্তিক ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধাপরাধ ডেকে আনবে।

