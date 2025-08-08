সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে এবার আরব দেশগুলোকেও সতর্ক করল হুথিরা

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৩
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘোষণা দিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যে যুক্ত আরব দেশগুলোকে সতর্ক করেছে ইয়েমেনি হুথিরা।

পার্স টুডে জানিয়েছে, সংগঠনের সিনিয়র সদস্য হিজাম আল-আসাদ ইসরায়েলের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে সমস্ত শিপিং কোম্পানিকে সতর্ক করে বলেন, 'গাজার জনগণের সমর্থনে ইয়েমেনি নৌ অভিযানের চতুর্থ ধাপটি জায়নিস্ট শাসনের বন্দরগুলোর সঙ্গে সহযোগিতাকারী সমস্ত জাহাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে হবে, তারা আরব কিংবা অন্য কোনো মুসলিম দেশ হোক বা অন্যান্য দেশের হোক।'

আসাদ জোর দিয়ে বলেন, গাজার বিরুদ্ধে অবরোধে কিছু আরব ও মুসলিম সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক।

পৃথক বিবৃতিতে হুথি বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী ৫ আগস্ট তেল আবিবের লদ বিমানবন্দরের দিকে 'ফিলিস্তিন-২' হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল লাখ লাখ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীকে আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়ে যেতে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা।

তিনি বলেন, আমাদের জনগণ ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে হুমকিকে ভয় পায় না এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারে। আমরা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত গাজার সঙ্গে এবং স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সঙ্গে আছি। আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া এবং গাজার অবরোধ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

