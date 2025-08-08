সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাবির হল ছাত্রদলের কমিটিতে সাবেক ছাত্রলীগ, তদন্তে কমিটি

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৩
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ হলে ৫৯৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রদল। কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মী, ১৫ জুলাইয়ের হামলায় জড়িত থাকা একাধিকজন স্থান পেয়েছেন কমিটিতে। এ ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সংগঠনটি। 

এদিকে হল পর্যায়ে কমিটি দেওয়ার প্রতিবাদে রোকেয়া হলে ছাত্রীরা প্রতিবাদী মিছিল করেছেন। গত বছরের ১৭ জুলাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হল থেকে বের করে প্রশাসনের কাছ থেকে রাজনীতিমুক্ত হলের মুচলেকা নিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনের সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি প্রকাশ করা হয়।

কমিটিতে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন রাকিবুল হাসান সৌরভ, তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাবির জীববিজ্ঞান অনুষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। রোকেয়া হল ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা হল ছাত্রলীগের উপ-গণযোগাযোগ সম্পাদক ছিলেন, তিনি চব্বিশের ১৭ জুলাই ঘোষণা দিয়ে পদত্যাগ করেন।

বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের গেস্টরুমে জুনিয়রদের নির্যাতনে অভিযুক্ত অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং দর্শন বিভাগের নিবিড় খান লোহানী যুগ্ম আহ্বায়ক পদ পেয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদ হাসানকে প্রলয় গ্যাংয়ে যুক্ত থাকা এবং ছাত্রলীগের হয়ে নির্যাতনকারী হিসেবে গত জুলাইয়ে শিক্ষার্থীরা বয়কট করেছিলেন। গত বছরের ১৫ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের হামলায় অভিযুক্ত আহমেদ জাবির মাহাম হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে কার্যনির্বাহী সদস্যের পদ পেয়েছেন। ছাত্রলীগের সেক্রেটারি তানভীর হাসান সৈকতের অনুসারী হিসেবে কর্মসূচিতে দেখা যাওয়া জান্নাতুল ফেরদৌস পুতুল কুয়েত-মৈত্রী হলের সদস্যসচিব করা হয়েছে।
 
এ ছাড়াও নানা সময়ে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে নাটোরে আওয়ামী লীগের সমন্বয় কমিটিতে থাকা আজিজুল হাকিম জিয়া হলে যুগ্ম আহ্বায়ক, ঝিনাইদহ আসনের সমন্বয় কমিটির সদস্য শিবলী রহমান পাভেল মুহসীন হলের যুগ্ম আহ্বায়ক, একই হলের যুগ্ম আহ্বায়ক মহিবুল ইসলাম আকন্দ, মোয়াজ শাহরিয়ার অপু, জহুরুল হক ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত জীম, ফজলুল হক মুসলিম হলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব হাসান, সুফিয়া কামাল হল ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জাকিয়া সুলতানা আলো, শহীদুল্লাহ্ হলের যুগ্ম আহবায়ক মোছাদ্দেক আলী শান্ত, এফ রহমান হল ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুনতাহা মিথসহ আরো অনেককে নানা সময়ে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে দেখা গেছে।

কমিটি প্রকাশের পর এসব বিষয় সামনে আসায় ছাত্রদল ঢাবি শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুম বিল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন শাওন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া ইমনকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। 

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, আমরা আবেদনপত্র নিয়েছিলাম, যারা যুক্ত হতে চেয়েছে তাদেরকে পদায়ন করা হয়েছে। আবেদনের সময় অনেকে তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, এ সব বিষয় আমরা আগে জানতাম না। তাই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিব। 

এদিকে দীর্ঘদিন থেকে হল ও একাডেমিক এলাকায় রাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিল গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে তারা মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে দলটির ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সকল ছাত্রসংগঠন হল ও একাডেমিক এরিয়ায় রাজনীতি না করার পক্ষে শিক্ষার্থীদের মতামতকে সম্মান জানিয়েছিল। গোপনে শিবির হলগুলোতে কমিটি করেছে, এরপর ছাত্র ইউনিয়ন এবং সর্বশেষ ছাত্রদল হলে কমিটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমরা এর নিন্দা জানাই।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ক্যাম্পাস ছাত্রদল তদন্ত কমিটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শিবিরের এই আয়োজনের দায় ভিসি ও প্রক্টর এড়াতে পারেন না: নাছির

টিএসসিতে শিবিরের প্রদর্শনীতে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছবি, ঢাবি ছাত্রদলের নিন্দা

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না: দুদু

ছাত্রদলকে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশে কারও নেই: রাকিবুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখর শাহবাগের সমাবেশস্থল

ছাত্রদল-এনসিপির সমাবেশ, রাজধানীজুড়ে যানজট

সমাবেশের মঞ্চ প্রস্তুত, জড়ো হচ্ছেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা

ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখর শাহবাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng