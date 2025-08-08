জাতীয় পার্টির ‘বিরোধী সম্মেলন’ বেআইনি দাবি করে তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জি এম কাদেরপন্থীদের

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরপন্থী অংশের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী শনিবার অনুষ্ঠিতব্য বিরোধী অংশের কাউন্সিলকে ‘সম্পূর্ণ বেআইনি’ আখ্যা দিয়ে তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এখনও দায়িত্বে আছেন, দেশে আছেন এবং নিয়মিত অফিস করছেন। তিনি কাউকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। তাই আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে কাউন্সিল আয়োজন আইনগতভাবে অবৈধ।”
শুক্রবার (৮ আগস্ট) কাকরাইলে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
শামীম হায়দার বলেন, “যারা বহিষ্কৃত, তারা কোনোভাবেই জাতীয় পার্টির কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে না। আদালতের আদেশকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।” তিনি যোগ করেন, আদালতের আদেশে জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান হিসেবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি, বরং একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে মাত্র।
দলের সাবেক সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “শিষ্টাচারের খাতিরেই তাদের উচিত বেআইনি কাউন্সিল থেকে সরে দাঁড়ানো। এতে রাজনীতিতে কোনো ইতিবাচক বার্তা যাবে না।”
নির্বাচন প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে শামীম হায়দার বলেন, “বর্তমানে দেশে নির্বাচন আয়োজনের মতো পরিবেশ নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া অর্থহীন হবে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে আগামী ছয় মাসে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব।”
তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন সংবিধানের শপথ নেওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত দল হিসেবে জাতীয় পার্টিকে আলোচনায় ডাকছে না, যা প্রমাণ করে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো নিশ্চিত হয়নি।
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে শামীম হায়দার বলেন, “আমরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।”
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আলমগীর শিকদার, ইকবাল হোসেন, মমতাজ উদ্দিন, মহসিনুল ইসলাম, হেনা খান, গোলাম মোস্তফা, খলিলুর রহমানসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।