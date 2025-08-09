সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে ৪ বাংলাদেশি আটক

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩০
ছবি: সংগৃহীত।

কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (কেএলআইএ) থেকে প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার রিঙ্গিত মূল্যের সোনা ও স্মার্টফোন চোরাচালানের অভিযোগে চার বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে মালয়েশিয়ার বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন এজেন্সি (একেপিএস)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন এজেন্সির (একেপিএস) সহযোগিতায় বিমান নিরাপত্তার প্রাথমিক গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রোফাইলিংয়ের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এক বিবৃতিতে একেপিএস জানিয়েছে, অভিযানের সময় এক লাখ ৮৭ হাজার ৭৪২ রিঙ্গিত মূল্যের বিভিন্ন জিনিসপত্রও জব্দ করা হয়েছে। 

এর মধ্যে রয়েছে তিনটি সোনার গয়না, যার আনুমানিক মূল্য এক লাখ ৬০ হাজার রিঙ্গিত।

এছাড়াও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১২টি স্মার্টফোন, ৫ হাজার ৪২ রিঙ্গিত নগদ অর্থ এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের পাঁচটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারদের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে ইস্যু করা পাসের শর্ত লঙ্ঘনের জন্য ১৯৬৩ সালের ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের ৩৯(খ) নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যজনের বিরুদ্ধে একই আইনের ধারা ৬(১)(গ) এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে।

একেপিএস জানিয়েছে, গ্রেপ্তারদের সেলাঙ্গর ইমিগ্রেশন বিভাগের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান অনুসারে মামলা পরিচালনার মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করা হবে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

গ্রেপ্তার মালয়েশিয়া বাংলাদেশি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফের ২৬ বাংলাদেশিকে মালয়েশিয়ায় ঢুকতে দেয়নি একেপিএস

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশি নিহত, হাসপাতালে আরও ২ জন

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর কথা বলে প্রতারণা, সতর্ক করল হাইকমিশন

নিউইয়র্কে দিদারুলকে ‘গার্ড অব অনার’, হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় শেষবিদায়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রথম টিকিটেই বাজিমাত বাংলাদেশির, আমিরাতে জিতলেন ১৬ লাখ টাকা

ওমানে এক বাংলাদেশি খুন, আরেক প্রবাসী গ্রেপ্তার

আবুধাবিতে ৮০ কোটি টাকার লটারি জিতলেন প্রবাসী বাংলাদেশি

আরব আমিরাতে ভিসা লঙ্ঘনকারীর মধ্যে ২৫ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশি: লুৎফে সিদ্দিকী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng