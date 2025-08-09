সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাইক্রোবাস খালে পড়ে ৭ জন নিহতের ঘটনায় সেই চালকের বিরুদ্ধে মামলা

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:১২
নোয়াখালীতে মাইক্রোবাস খালে পড়ে যাওয়ার পরে দৃশ্য; ইনসেটে চালক আকবর। ছবি: ইত্তেফাক কোলাজ

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে চালকের ঘুমের কারণে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে মাইক্রোবাসের চালক এনায়েত হোসেন আকবরকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বেগমগঞ্জ থানায় নিহতদের স্বজন ও ওমানপ্রবাসী মোহাম্মদ বাহার উদ্দিনের বাবা আবদুর রহিম বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। 

চালক এনায়েত হোসেন আকবর লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার হাজিরপাড়া ইউনিয়নের চরচামিতা এলাকার মৃত ফয়েজ আহমেদের ছেলে।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোরে ওমানপ্রবাসী বাহার উদ্দিনের সঙ্গে তার পরিবার বাড়ি ফেরার পথে বেগমগঞ্জের চন্দ্রগঞ্জ এলাকায় মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। এতে বাহারের নানি ফয়জুন নেসা (৮০), মা খুরশিদা বেগম (৫৫), স্ত্রী কবিতা বেগম (৩০), মেয়ে মীম আক্তার (২), ভাবি লাবনী বেগম (৩০), ভাতিজি লামিয়া আক্তার (৯) ও রেশমি আক্তার (১০) মারা যান। প্রবাসী বাহার, তার বাবা আব্দুর রহিম, শ্বশুর ইস্কান্দার মীর্জা, ভাবি সুইটি আক্তার ও শ্যালক রিয়াজ হোসেন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান।
 
এদিকে চালকের ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি পরিবারের। নিহতরা লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী এলাকার বাসিন্দা।
 
এ বিষয়ে বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিটন দেওয়ান জানান, শুক্রবার রাত ১০টায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে এবং এটি চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

মামলা নিহত নোয়াখালী সারাদেশ

