বিসিবির বোর্ড সভা আজ, আলোচনায় ১৪ বিষয়

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি ছাড়া বোর্ডের আরও ৯ পরিচালকের মধ্যে দুই থেকে তিন জন রয়েছেন ঢাকার বাইরে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ বিকাল ৩টায় মিরপুরে বসছে বিসিবির বোর্ড সভা। এই সভায় কমপক্ষে ১৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে জানা গেছে।
গতকাল বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, বিপিএল, আম্পায়ার্স ইস্যু, ক্রিকেট অপারেশনস, গ্রাউন্ডস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিসসহ প্রায় ১৯টি বিষয় নিয়ে এই সভায় আলোচনা হবে। সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উড, প্রধান কিউরেটর টনি হেমিংসহ অন্যদের নিয়োগ অনুমোদনও দেওয়া হবে বলে ঐ সূত্র জানিয়েছে।
বিসিবির প্রতি অভিমানে গেল বছর চুক্তির মাঝপথে চাকরি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অভিজ্ঞ কিউরেটর টনি হেমিং। বিসিবির প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব ছেড়ে বছরের চুক্তিতে আবার তিনি বিসিবিতে ফিরছেন বলে জানা গেছে। এবার বিসিবির টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে যোগ দেবেন হেমিং। তিনি দেশের সব আন্তর্জাতিক ভেন্যু দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন বলেও জানা গেছে।
এ দিকে আজকের বোর্ড সভার মূল আলোচনা বিপিএল কেন্দ্রিক হওয়ার কথা রয়েছে। আগে বিসিবি জানিয়েছিল, বিপিএল আয়োজন করতে আগ্রহ দেখিয়েছে পাঁচটি স্পোর্টস মার্কেটিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হলো-অ্যাপেক্স স্পোর্টস কনসাল্টিং, এইএমজি, রিয়েল ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাবসলুট লিজেন্ডস স্পোর্টস, দ্য প্রচপ। এর মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান পাবে এবারের বিপিএলের দায়িত্ব, সেটিই হয়তো ঠিক হতে চলেছে এই বোর্ড সভায়।