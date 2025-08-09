সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজীপুরে এবার ভেসে এলো নারীর মরদেহ

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩১

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা ও ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত যুবকের কয়েক টুকরো মরদেহ উদ্ধারের পৃথক দুটি ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার ভেসে এসেছে এক নারীর মরদেহ।

শনিবার (৯ আগস্ট) গাজীপুর মহানগরীর চাপুলিয়া এলাকার ফাওকাল রেল ব্রিজের নিচে পানিতে মরদেহটি ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে বেলা ১২টার দিকে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে রেল ব্রিজ দিয়ে পথচারীরা হেঁটে যাওয়ার সময় মরদেহটি ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। মরদেহের পরনে ছিল লাল সালোয়ার, লাল জামা ও সবুজ ওড়না।  পানিতে ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ মরদেহটি উদ্ধারের পর মরদেহের কপাল ও গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। মরদেহের শরীরে পচন ধরেছে।

গাজীপুর সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ৩-৪ দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। মরদেহে পচন ধরায় দুই হাতের আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া যায়নি। এ কারণে নিহতের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর নগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরদিন (শুক্রবার) সকালে গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার স্টেশন রোড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে এক যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার কর পুলিশ। এ দুটি ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার ভেসে এসেছে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার হত্যা পুলিশ গাজীপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজীপুরে ‘ঘুমানোর জায়গা’ নিয়ে বাকবিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় মোট গ্রেপ্তার ৭

সাংবাদিক তুহিন হত্যা : খোঁজ নেই কোপানোর ভিডিও ধারণ করা সেই মোবাইলের

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা: সিসিটিভির ফুটেজ দেখে শনাক্ত, স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিংড়ায় কবুতর চুরির সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মায়ের অপারেশনের জন্য ফেরার কথা ছিল তুহিনের, ফিরলো নিথর দেহে

সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় সাংবাদিকসহ ৭ খুন

দলীয় কার্যালয় দুধ দিয়ে ধোয়ার ঘটনায় ২ ছাত্রদল নেতাকে শোকজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng