শ্রীলঙ্কা সিরিজও স্থগিত করতে যাচ্ছে ভারত

বাংলাদেশের পর এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজও স্থগিত করতে যাচ্ছে ভারত। এশিয়া কাপের আগে ক্রিকেটারদের বিশ্রামে রাখতেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি দেশটির গণমাধ্যমের।
অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সিরিজ বাতিল করে ভারত। টাইগারদের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় এই মাসের শেষদিকে সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতের। যেখানে ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি ছিল। তবে সেই সিরিজও বাতিল করতে যাচ্ছে বিসিসিআই। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি মূলত অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির পর ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা বোর্ডের।
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আবারও মাঠে ফেরার কথা ছিল ভারতের দুই সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। তবে ভক্তদের অপেক্ষা বাড়ছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে না এই দুই ক্রিকেটারকে। কারণ টি-টোয়েন্টি সংস্করণ থেকে এরই মধ্যে অবসর নিয়েছেন এই দুই ক্রিকেটার। এবারের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ না খেললে, এশিয়া কাপে মাঠে নামার আগে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হচ্ছে না ভারতের। তবে এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে ঝালিয়ে নেয়ার কাজ করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি, মেগা আসরের আগে দলকে টানা বিশ্রামে রাখতে চাইছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। যেন কোনো ধরনের ইনজুরি সমস্যার মধ্যে না পড়তে হয়।