সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাংবাদিক তুহিন হত্যার আসামি স্বাধীনের ঘাড়ে ট্যাটু, লেখা ‘ডেঞ্জার’

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪২
ইংরেজিতে লেখা  ‘ডেঞ্জার’

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলা অন্যতম আসামি স্বাধীনের ঘাড়ে একটি ট্যাটু আঁকা রয়েছে। সেই ট্যাটুতে ইংরেজিতে লেখা  ‘ডেঞ্জার’।

গ্রেপ্তারের পর স্বাধীনের একটি ছবি শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুরের এক সাংবাদিক তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন। ওই ছবিতে স্বাধীনের ঘাড়ে আঁকা ট্যাটুতে ইংরেজিতে ‘ডেঞ্জার’ লেখা দেখা গেছে।

গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা মসজিদ মার্কেট এলাকায় সাংবাদিক তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পরদিন শুক্রবার বাসন থানায় মামলা করেন তুহিনের বড় ভাই। মামলায় ২০-২৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। পর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজে হত্যায় জড়িতদের শনাক্ত করে সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে স্বাধীন অন্যতম আসামি। গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন— কেটু মিজান, তার স্ত্রী গোলাপী, আলামিন, শাহজালাল, ফয়সাল ও সুমন। 

এদিজে আজ শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে গাজীপুর র‍্যাব-১-এর কম্পানি কমান্ডার এসপি কে এম এ মামুন খান চিশতী জানিয়েছেন, ছিনতাইয়ের ভিডিও ধারণ করায় তুহিনকে হত্যা করা হয় বলে দায় স্বীকার করেছে স্বাধীন। 

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

সাংবাদিক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় সরাসরি ৮ জন সম্পৃক্ত: জিএমপি কমিশনার

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় দায় স্বীকার করেছে অন্যতম আসামি স্বাধীন: র‌্যাব

নিউজের প্রচার নিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কল দেওয়া হয় না: তথ্য উপদেষ্টা

ইউনূস সরকারের অঙ্গীকারের এক বছর পরও কারাগারে সাংবাদিকরা: সিপিজে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নঈম নিজামসহ তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ভোটের দিন গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা জারি ইসির

১১৯ বার পেছালো সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন

প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন সাংবাদিক দম্পতি শাকিল-রুপা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng