আইনের শিক্ষার্থীরাই আগামীর নীতিনির্ধারক : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. সেলিম

আইনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের নীতি-নির্ধারক ও দেশের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি তৈরি হবে, এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. সেলিম।
শনিবার (৯ আগস্ট) উত্তরা ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- “তোমরা যারা আজ আইন বিভাগে পড়ছো, তোমরাই আগামীর নীতিনির্ধারক, তোমরাই ভবিষ্যৎ।”
পাশাপাশি তিনি আইন পেশায় নৈতিকতা বজায় রাখা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অটল থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেণ। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীরা যেন আইন পেশাকে শুধু কর্মজীবনের সুযোগ নয়, বরং ন্যায়, সত্য ও মানবসেবার এক আজীবন অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করে।"
উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ শিক্ষার্থীদের শুধু একাডেমিক জ্ঞানেই সমৃদ্ধ করছে না, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নৈতিক নেতৃত্বের জন্যও প্রস্তুত করছে, যাতে তারা দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"
আইন বিভাগের শিক্ষকরা নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ, আইন পেশার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা এবং শিক্ষার্থী নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন। ইউইউ ল’ সোসাইটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা বিভিন্ন ইন্টার্যাক্টিভ সেশন ও পরিচিতি পর্ব শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে ও তাদের মধ্যে এক ধরণের পেশাগত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।
নবীন শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বসিত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে তারা আইন শাস্ত্রে নিজেদের দক্ষতা, নৈতিকতা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে আগামী দিনে দেশের বিচারব্যবস্থা ও নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উক্ত, অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীরা।