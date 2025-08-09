গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে শহীদুল ইসলামকে কিশোরগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৪ এর একটি দল। শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার সদরের পুরাতন বাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব -১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের অধিনায়ক মো. আশরাফুল কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপনে খবর পেয়ে ইটনা উপজেলা সদরের পুরান বাজার এলাকা থেকে শহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এছাড়াও সন্ধ্যায় গ্রেপ্তারকৃত আসামি শহিদুল ইসলামকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ র্যাব ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে র্যাবের সিও আশরাফুল কবির জানিয়েছেন।
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কয়েকজনের পরিচয় শনাক্তের পর শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ নিয়ে এক নারীসহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।
উল্লেখ্য,গত বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি মার্কেটের ভেতরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। নিহত সাংবাদিক তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।