নিলামে সবচেয়ে দামি শুভমান গিলের জার্সি

কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যকার অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি। ২-২ সমতায় শেষ হয়েছে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজটি। তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ভেন্যু লর্ডসে। সেই ম্যাচে ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের পরিহিত জার্সি নিলামে তোলা হয়েছে একটি দাতব্য সংস্থার কাজে। যেখানে সর্বোচ্চ দাম উঠেছে ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিলের জার্সির।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গিলের জার্সির দাম ৪৬০০ পাউন্ড। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা। প্রায় ডজনখানেক ম্যাচ স্মারকের মধ্যে এর দাম সবচেয়ে বেশি উঠেছে। নিলামে তোলা হয়েছে দুই দলের খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরিত জার্সি, ক্যাপ, ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, ব্যাট, হসপিটালিটি টিকিট।
ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ফাউন্ডেশন ‘রেড ফর রুথে’র নিলামে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দাম উঠেছে জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজার জার্সিতে। ৪২০০ পাউন্ড বা ৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। এরপরই অবস্থান লোকেশ রাহুলের জার্সির, ৪০০০ পাউন্ড। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে দামী (৩৮০০ পাউন্ড) জার্সি অভিজ্ঞ ব্যাটার জো রুটের। অধিনায়ক বেন স্টোকসের জার্সির দাম ৩৪০০ পাউন্ড।
এর বাইরে নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম উঠেছে রুট স্বাক্ষরিত ক্যাপের। দুই দল মিলিয়ে সবার ওপরে থাকা ক্যাপটির দাম উঠেছে ৩০০০ পাউন্ড বা প্রায় ৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা। আর ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে দামি ক্যাপ ঋষভ পন্থের। নিলামে যা দেড় হাজার পাউন্ড আয় করেছে। রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশনের নিলামের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আয় (৫ হাজার পাউন্ড বা ৮ লাখ ১৫ হাজার টাকা) হয়েছে ইংল্যান্ডের ২০১৯ বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত সাচা জাফরির ক্যানভাসে ধারণ করা ফ্রেমটির নিলামে।
এদিকে, স্মারক হিসেবে গিলের জার্সি নিলামে তোলার ব্যাখ্যায় ওয়েবসাইটে স্ট্রস ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ‘রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশনের সমর্থনে পরিধান করা এই বিশেষ সংস্করণের শার্টটিতে রয়েছে ভারতের অফিসিয়াল টেস্ট ক্রেস্ট এবং এটি ম্যাচে ব্যবহারের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে—দাগ লেগে আছে এবং ধোয়া হয়নি। গিল দৃষ্টিনন্দন শট খেলা ও তার শান্ত মেজাজের জন্য পরিচিত, বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিভা। শার্টটি ধোয়া হয়নি এবং ম্যাচে পরিহিত—যা ক্রিকেটের এক স্মরণীয় দিনের বিরল সংগ্রহযোগ্য সামগ্রী।’
প্রতি বছরই সাবেক ইংলিশ অধিনায়কের অ্যান্ড্রু স্ট্রস ফাউন্ডেশন ‘রেড ফর রুথ’–এর অংশ হিসেবে ম্যাচ উৎসর্গ করে থাকে। তার স্ত্রী রুথ স্ট্রস ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর এই দাতব্য সংস্থার উৎপত্তি। গত ছয় বছর ধরে কাজ করছে এই ফাউন্ডেশন। যা এখন পর্যন্ত সাড়ে ৩ হাজার পরিবারকে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া এক হাজারের বেশি ক্যানসার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও শোকার্তদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।