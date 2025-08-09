সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বর্ষায় ভ্রমণে যেসব ভুল করা যাবে না

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৭
প্রতীকী ছবি

বর্ষায় বাংলার যে রূপ দেখা যায়, তা অন্য কোনো সময় দেখা যায়না। তাই এই সময়টা আমাদের দেশের মানুষ বেড়িয়ে পড়েন দেশের নানা প্রান্তের নানা রূপ দেখতে। কিন্তু বর্ষায় কিছু অসাবধানতা আপনার ভ্রমণের সময়কে বিষাদে ভরে দিতে পারে। তাই আগেভাগেই সতর্ক হতে হবে। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে ভ্রমণ হবে আনন্দদায়ক।

বর্ষায় অনেকক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। তখন তারা ভাগ্যকেই দোষারোপ করেন। কিন্তু নিজের কপালকে দোষ দেওয়ার আগে ভাবুন, যেখানে গিয়েছেন সেখানে অস্বাস্থ্যকর খাবার বা অতিরিক্ত ঘোরাঘুরির ফলে পরিশ্রম কিংবা আবহাওয়া আপনার অসুস্থতার জন্য দায়ী নয় তো? তাই অবস্থা বুঝে খাওয়াদাওয়া করতে হবে।

বেড়াতে গিয়ে অনেকে বিলাসবহুল রিসোর্টে ওঠেন। সেসব হোটেলগুলো খাবারের পানি সঠিকভাবে ফিল্টার করছে কিনা, তা চেক করে নিতে হবে। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে ৩০-৭০% ট্র্যাভেলার্স ডায়রিয়াতে ভোগেন। এর জন্য বেড়ানোর জায়গার পানিই দায়ী।

অনেক সময় আমরা বেড়ানোর প্যাকিং লিস্টে ওষুধ রাখতে ভুলে যাই। তাই প্যাকিং লিস্ট তৈরির সময় সজাগ থাকুন, প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখুন।

ইত্তেফাক/এটিএন

