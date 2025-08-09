বগুড়ার শাজাহানপুরে একটি যাত্রীবাহী বাসের সামনের চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে দুটি সিএনজি অটোরিকশা ও একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা চাপা দেওয়ার ঘটনায় অন্তত ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলো দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের বেতগাড়ী দ্বিতীয় বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- শাজাহানপুরের জুসখোলা গ্রামের মো. শাকিল (২৮), নিমগাছি ফকিরপাড়ার মোছা. রেশমী (৩২), মোছা. দোলেনা (৫০), মোছা. সালমা (৪৮), খোট্টাপাড়ার মো. মোকছেদুল (৫০) এবং একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে বগুড়াগামী এম আর পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সামনের চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশা ও রিকশাকে চাপা দেয়।
আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা তাদের নিউরো সার্জারি, সার্জারি ও অর্থো সার্জারি ওয়ার্ডে পাঠান।
দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফ্লাইওভার নির্মাণ ও মূল সড়কে অটোরিকশা চলাচল বন্ধের দাবি জানান। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশ, সেনাবাহিনী ও স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শেরপুর হাইওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ আজিজুল ইসলাম জানান, মহাসড়কের মূল লেনে তিন চাকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। সচেতনতা বাড়লেই এসব দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব।
শাজাহানপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, বাসের চাকা বিস্ফোরণের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবির বিষয়ে আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ তুলে নেন।